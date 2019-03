Le Centre de découverte et de services du Parc national des Îles-de-Boucherville parmi les finalistes des Prix d’excellence en architecture 2019

L’Ordre des architectes du Québec a dévoilé mercredi dernier les 45 projets finalistes de ses Prix d’excellence en architecture 2019. Parmi ceux-ci figure le Centre de découverte et de services du Parc national des Îles-de-Boucherville, conçu par le bureau d’architectes Smith Vigeant. Ce bâtiment sert de lieu d’accueil des visiteurs, de centre de location d’équipements et de vitrine de la Sépaq, l’organisme gestionnaire du réseau des Parcs nationaux du Québec.

Cette réalisation architecturale s’intègre harmonieusement sur un site d’une grande beauté, le parc des Îles-de-Boucherville qui regroupe cinq petites îles situées au milieu du Saint-Laurent. La proximité des eaux du fleuve et la présence d’une faune et d’une flore remarquables ont inspiré aux architectes un concept hautement respectueux des attributs naturels en conformité avec l’esprit des lieux.

Imaginé au départ comme un seul bâtiment, le projet a été scindé en deux pavillons indépendants pour en réduire l’échelle, en diminuer l’empreinte au sol et créer des percées visuelles dans toutes les directions. Le pavillon principal reçoit les visiteurs tandis que le pavillon accessoire sert à la location et à l’entreposage d’équipements récréatifs.

À l’intérieur, le plafond s’ouvre sur un immense puits de lumière favorisant éclairage et ventilation naturelles. Des parois vitrées permettent par ailleurs aux usagers d’être en contact constant avec la nature environnante. Le Centre a été conçu dans le respect de principes de design bioclimatique et dans un esprit de développement durable grâce, entre autres, à l’utilisation du cèdre de l’Est, une essence de provenance locale.

Prix du public

Tous les finalistes des Prix d’excellence en architecture 2019 sont en lice pour l’obtention du Prix du public. Les gens peuvent voter pour leur projet favori jusqu’au 31 mars sur le site www.oaq.com/pea. Le projet ayant récolté le plus de voix lors du vote en ligne sera dévoilé à la remise des prix, le vendredi 5 avril à la Société des arts technologiques, à Montréal.

Les Prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec permettent de reconnaître et de mettre en valeur les réalisations architecturales exemplaires. Cette année, le jury est composé de quatre membres : Robert-Jan Van Santen, architecte associé et fondateur de VS-A (Hong Kong, Lille et Séoul), à titre de président, (président du jury), d’Alain Carle, architecte, de Marie-France Stendhal, architecte, directrice, développement des affaires – Canada, White Arkitekter AB (Suède) et de l’animatrice Pénélope McQuade.