La mairesse de Sainte-Julie dénonce l’attaque terroriste en Nouvelle-Zélande

Horrifiée par l’attentat terroriste survenu vendredi dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande, la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, condamne cet acte horrible et annonce que la Ville exprimera sa solidarité par la mise en berne des drapeaux.

« Malgré le sentiment d’impuissance et le découragement qui peuvent parfois nous envahir devant de telles situations, il est essentiel de continuer de s’en indigner publiquement : c’est notre façon de dire haut et fort que nous n’accepterons jamais que la religion, la race et les autres caractéristiques individuelles soient des motifs de discrimination, de haine et de violence », commente Mme Roy.

« C’est notre devoir de réagir et de chercher à prévenir ces incidents, mais aussi de ne pas céder à la peur et de préserver les valeurs humaines et la liberté qui nous sont si chères », ajoute-t-elle.

Pour manifester son soutien et sa solidarité, la Ville de Sainte-Julie mettra ses drapeaux en berne jusqu’à nouvel ordre. « Au nom de la communauté julievilloise, nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes, aux Néo-Zélandais, à la communauté musulmane et à toutes les personnes touchées par ce drame, sachant que cela réveillera de douloureux souvenirs dans toutes les collectivités qui ont vécu de telles attaques aussi bien au Québec que partout dans le monde », conclut la mairesse de Sainte-Julie.