AGA et souper spaghetti: le Parti Québécois de Verchères recevra le blogueur et chroniqueur Steve E. Fortin

L’Association du Parti Québécois de Verchères convie toute la population à son traditionnel souper spaghetti le 30 mars prochain, au Centre communautaire de Verchères, sis au 92 montée Calixa-Lavallée à Verchères, à compter de 18h00.

À cette occasion, on recevra le blogueur et chroniqueur au Journal de Montréal, monsieur Steve E. Fortin, qui se distingue par sa plume acérée, de même que son propos clair, incisif et sans compromis. Il se décrit lui-même comme rédacteur pigiste, chroniqueur indépendant, chargé de cours universitaire, souverainiste acharné mais pas borné, du côté de tous les indépendantistes, peu importe où ils se trouvent. Gageons qu’il ne laissera personne indifférent et qu’il saura captiver son auditoire!

Le coût du repas est de 20$. Afin de s’assurer une place, les personnes intéressées sont invitées à confirmer leur présence avant le 27 mars au 450 652-3370 ou au 514 703-3370 ou à diane.duplin@videotron.ca ou encore à pq@vercheres.quebec. Ce sera aussi l’occasion de remercier les très nombreux bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts lors de la dernière campagne électorale.

Le souper spaghetti sera précédé de l’assemblée générale annuelle des membres, qui se tiendra à 16h30. L’accueil et les inscriptions pour l’AGA débuteront dès 16h00. Au cours de cette assemblée, qui traduit le caractère éminemment démocratique du Parti Québécois, on fera la rétrospective des événements de la dernière année et procéderons à l’élection des membres du conseil exécutif qui sera chargé de présider aux destinées de l’Association locale au cours de la prochaine année. Ce sera également l’occasion de rencontrer et d’échanger avec celui qui, jusqu’à l’automne dernier, représentait la circonscription de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, qui prendra part à l’événement.