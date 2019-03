Un emploi d’été ça se trouve en hiver!

Si tu n’as pas encore trouvé ton emploi d’été, il n’est pas trop tard!

Nous avons plusieurs postes à combler et nous avons également plusieurs trucs, astuces, programmes et opportunités d’emploi pour toi.

Entre autres les Coops d’initiation à l’entrepreneuriat collectif, Desjardins, jeunes au travail, notre service de placement avec des contacts et des postes exclusifs dans plusieurs commerces et entreprises du territoire ( Boucherville et MRC Marguerite-d’Youville)

Informations ici : www.cjemy.com