Le Salon des camps se tiendra le jeudi 4 avril au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

La Ville de Boucherville est heureuse de vous convier, chers parents, au Salon des camps qui aura lieu le 4 avril prochain, de 16 h 30 à 20 h 30, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois situé au 1075, rue Lionel-Daunais.

Lors de ce salon, vous pourrez rencontrer les responsables des camps de jour présentés dans le Répertoire de camps d’été 2019, qui s’adressent aux jeunes Bouchervillois ainsi qu’aux non-résidants âgés de 5 à 17 ans.

Ce sera l’occasion de poser vos questions sur les programmes d’activités, le déroulement d’une journée type, les normes de sécurité et d’encadrement, etc. Les exposants seront heureux de répondre à vos questions et de vous aider à faire un choix éclairé pour vos enfants cet été.

Pour découvrir l’ensemble des camps offerts, consultez le Répertoire des camps d’été 2019 dans le Programme de loisirs Printemps-Été 2019 ou en ligne au boucherville.ca/campsdejour.

L’entrée est gratuite.

Salon des camps

Jeudi 4 avril

16 h 30 à 20 h 30

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

1075, rue Lionel-Daunais

Renseignements

Ligne info-loisirs : 450 449-8640

boucherville.ca/campsdejour