La Fondation Lajemmerais remercie de généreux donateurs qui au cours des derniers mois leur ont octroyé des contributions lors de remises de dons aux organismes.

En effet, le 7 février dernier, c’est en présence de mesdames Catherine Tourigny et Lyne Girard que madame Diane Duplin et monsieur Henri Levesque ont reçu un chèque de 10 000$ lors de la remise des dons du Centre des générations de Boucherville.

Le 15 février dernier, un chèque au montant de 2 000$ leur a été offert par les Filles d’Isabelle de Boucherville.

Le 3 mars dernier c’était au tour du Club Lions de Boucherville de leur remettre un aide financière lors de la distribution des œuvres faisant suite à leur campagne annuelle de levée de fonds. En présence de monsieur Aubin Turbide, mesdames Diane Duplin et Ginette Desjardins ont reçu un chèque au montant de 1 000$.

La Fondation Lajemmerais tient à leur transmettre ses remerciements les plus sincères pour leur généreuse contribution. C’est grâce à leur sensibilité humaine que nous pouvons poursuivre notre mission pour l’amélioration de la qualité de vie et le mieux-être des 125 résidents du Centre d’hébergement De Lajemmerais.