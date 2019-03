Une activité bien spéciale à Sainte-Julie dans le cadre de la 3e édition de l’événement À livres ouverts

La 3e édition de l’événement et de la semaine nationale À livres ouverts se tiendra du 17 au 23 mars prochains sous le thème « Un passage inédit vers l’inclusion sociale ». Dans le cadre de cette semaine bien spéciale, les gens seront invités à faire des rencontres inspirantes avec des personnes qui livreront un témoignage de rétablissement en santé mentale.

« Au lieu d’emprunter un livre papier ou électronique, vous empruntez un Livre vivant pour quelques minutes. Il s’agit d’un être humain qui vit ou a été touché de près par un problème de santé mentale ou un proche qui accepte de raconter un chapitre de sa vie. Ces Livres s’ouvrent comme des phares et offrent de l’espoir. Cet événement original est le plus vaste événement de lutte contre la stigmatisation au Québec. Il rassemble en 2019 13 régions et 31 villes, soit plus de 1 200 rencontres », explique une des responsables, Michèle St-Jacques.

« À livres ouverts offre un message de transformation sociale et humaine clair : une difficulté est enfin associée à une opportunité d’être résilient et créatif. Sa force tient à sa simplicité de relier des individus à la communauté. Le contact direct s’est avéré être l’outil le plus efficace pour défier la catégorisation et la stigmatisation : il participe à changer les mentalités, les comportements et les vies. Le témoignage s’offre tant comme clé du rétablissement du Livre vivant que comme nouveau point de repère pour le lecteur. Ce qui nous semble étranger à prime abord n’est pas si différent de soi », ajoute-t-elle.

Mme St-Jacques précise que, par cette activité bien spéciale, les Livres vivants retrouvent la confiance en eux-mêmes en témoignant de leur résilience. De plus, chaque témoignage les éloigne de l’auto-stigmatisation. Aussi, la responsable fait valoir que les gens y trouvent l’espoir d’un mieux-être, que le courage du dévoilement libère du non-dit et peut mener à être accueilli et à être aidé. De plus, le contact direct permet d’apprivoiser beaucoup plus facilement ce qui est différent de soi.

Dans la MRC, L’Arc-en-Ciel des Seigneuries, un groupe d’entraide en santé mentale de la région, organise une activité À Livres ouverts à la bibliothèque de Sainte-Julie, le lundi 18 mars prochain, de 18 h 30 à 20 h 30. À cette occasion, il sera possible de rencontrer des Livres vivants qui ont été touchés par un problème de santé mentale, alors qu’ils livreront un témoignage inspirant à ce sujet.