Nathalie Roy se dit consciente de la situation vécue au GMF des Îles Percées

« Ma collègue ministre de la Santé, Danielle McCann et moi sommes très au fait de ce dossier. Nous avons du temps pour trouver des solutions et nous y travaillons. Le GMF est en mode de recrutement; nous sommes en mode préparation pour ne pas se retrouver le bec à l’eau dans deux ans », affirme la ministre de la Culture et des Communications et responsable de la Langue française, Nathalie Roy, élue de la circonscription de Montarville.

Mme Roy rappelle que de nouveaux actes de soins de santé seront délégués aux «super-infirmières» en clinique médicale comme en CLSC. L’accès à ces professionnelles permettra de récupérer une partie des patients, avance-t-elle.

Par ailleurs, la ministre reconnaît qu’il y a une problématique à résoudre avec l’attribution des PREM. « Nous sommes sensibles à la répartition des médecins qui sortent de l’université. Nous allons travailler pour qu’il y ait de nouveaux médecins qui viennent travailler à Boucherville », ajoute-t-elle.

La députée de Montarville jette le blâme sur l’ancien gouvernement libéral. « Nous revirons un paquebot qui a été passablement amoché au cours des trois ou quatre dernières années par le docteur Barrette. Il faut remettre ça sur les rails et aussi réconforter le milieu. Laissez-nous mettre de nouvelles mesures en place. Soyons optimistes : les solutions s’en viennent! », mentionne l’élue caquiste.