La Bouchervilloise Marjorie Lajoie et son partenaire Zachary Lagha sacrés champions du monde

Patinage artistique

Le duo de patineurs artistiques Marjorie Lajoie et Zachary Lagha a gagné la médaille d’or en danse, samedi dernier, aux championnats du monde juniors de patinage artistique de l’ISU qui se tenaient à Zagreb, en Croatie.

Lajoie et Lagha, à leur quatrième participation aux championnats du monde juniors, ont obtenu un record personnel international de 176,10 points pour se classer premiers dans la danse rythmée et la danse libre.

C’est la deuxième fois que le Canada gagne la médaille d’or en danse aux championnats du monde juniors. Tessa Virtue et Scott Moir avaient remporté la couronne en 2006. Plus de détails à venir.