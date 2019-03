Analyste informaticien retraité, il écrit maintenant des histoires pour enfants

C’est en écrivant des livres pour les enfants que Jean-Luc Morin occupe sa retraite. Ce Julievillois qui a bossé toute sa vie dans le milieu de l’informatique a toujours rêvé de prendre la plume. Aujourd’hui, il s’inspire des histoires que lui et ses enfants inventaient. Son livre, sorti de l’imprimerie en janvier dernier, est le premier d’une collection nommée Les Animaux qui en comptera sûrement une vingtaine.

« C’est un projet de famille qui remonte au début des années 2000. À cette époque, mes trois filles avaient 5, 6 et 9 ans. Je leur avais suggéré une façon originale de faire la lecture le soir au moment de leur coucher. Je leur proposais que nous improvisions des histoires à partir d’un choix d’animaux qu’elles devaient faire dans un catalogue », raconte le jeune auteur.

« Il n’y avait qu’une règle; elles devaient choisir deux animaux gentils et un méchant. Je commençais à inventer des contes dont chacun se déroulait dans des environnements différents ; dans la jungle, l’océan, la ferme, etc.

La mise en situation était toujours similaire. La méchante bête s’en prenait à une autre, et se retrouvait ensuite dans le trouble. Le second gentil animal venait l’aider, ce qui amenait la méchante bête à réaliser qu’elle n’était pas charmante et se réhabilitait. Ça se terminait toujours positivement.»

M. Morin se réfugiait ensuite dans son bureau et notait les grandes lignes des histoires en vue, un jour, de les réécrire pour publication. Dix-huit ans plus tard, il se retrouve avec une cinquantaine d’aventures, qui progressivement, seront publiées.

Son premier livre joliment illustré est disponible à la Librairie Le Fureteur, à Saint-Lambert, ou en ligne à libraire.ca