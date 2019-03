À 88 ans, il joue encore au hockey

À 88 ans, Laurent « Larry » Bergeron est drôlement en forme. Il joue au hockey de deux à trois fois par semaine et n’a pas du tout l’intention d’accrocher ses patins.

Ce Bouchervillois a commencé à s’adonner à ce sport à l’âge de 6 ans. À cette époque, il s’amusait dans la rue, dans les champs, sur un lac gelé, ou sur la patinoire de l’école. Il a joué jusqu’à sa première année d’université. Puis, il a délaissé notre « sport national » durant 20 ans.

À 40 ans, l’ingénieur a à nouveau embarqué sur la glace dans une ligue de « garage ». En 2004, il a fondé, avec un ami, la Ligue des Sages de la Rive-Sud. « C’était pour permettre aux hockeyeurs âgés de plus de 70 ans de continuer à jouer. La moyenne d’âge est de 78 ans et notre plus vieux joueur a 92 ans », raconte-t-il.

La Ligue des Sages de la Rive-Sud compte dix équipes. « C’est une ligue très bien organisée. Nous avons des arbitres et des gardiens de but. Nous jouons au Centre sportif Gaétan Boucher, dans l’arrondissement de Saint-Hubert », précise celui qui est le plus souvent affecté à la défensive. « C’est ma position la plus naturelle, mais je peux aussi en occuper d’autres, mis à part les buts. J’y ai pris place à deux reprises, et puis ils ne me l’ont plus jamais redemandé », ajoute-t-il en riant.

Le hockeyeur est encore très agile sur ses patins. « Je suis loin d’être le meilleur, mais on est là pour s’amuser. » Son secret pour être en si bonne forme? Jouer au hockey, faire du ski nautique durant l’été et « faire du pic et de la pelle ».

Et les risques de subir des blessures n’inquiètent pas du tout l’athlète. « En quinze ans, il y en a eu très peu de joueurs blessés, même pas un par année. On ne peut pas dire que c’est dangereux. »

Le hockey tient bien occupé M. Bergeron qui est également président de la ligue. Présentement, il prépare le tournoi de fin de saison (le 16e tournoi annuel Lassonde-Tyler) qui réunira sur la glace du Centre sportif Gaétan Boucher, 24 équipes composées de joueurs âgés de plus de 70 ans. Il y en aura en provenance des quatre coins du Québec; Bromont, Granby, Gatineau, Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, et même de Peterborough, et d’Ottawa, en Ontario.