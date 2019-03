Des patineuses de Boucherville et de Sainte-Julie représenteront le Canada aux Championnats du monde

Patinage synchronisé

Deux athlètes de la région, Laurence Darveau, de Boucherville, et Josyane Cholette, de Sainte-Julie, représenteront le Canada, aux côtés des autres membres de leur équipe, aux Championnats du monde de patinage synchronisé qui auront lieu du 12 au 14 avril à Helsinki, en Finlande

Pour obtenir leur visa pour les championnats du monde, elles avaient préalablement décroché la médaille d’or lors des Championnats canadiens qui se tenaient du 22 au 24 février à Waterloo, en Ontario. C’est assez exceptionnel, car leur équipe Nova, catégorie sénior, évolue au niveau compétitif depuis seulement trois ans.

« Je ne suis pas surprise de la performance que l’on a livrée. En début de saison, on le savait que nous avions de bons patineurs dans notre équipe. On savait de quoi on est capables, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi rapide », a exprimé Laurence Darveau, lorsque jointe au téléphone.

« Les équipes qui arrivaient aux premier et deuxième rangs aux Championnats canadiens n’avaient pas été détrônées depuis une dizaine d’années. On ne s’attendait vraiment pas à gagner », a pour sa part lancé Josyane Cholette, qui consacre sa vie au patinage artistique, étant également professeur à plein temps au Club de patinage artistique de Sainte-Julie.

À la fin de janvier dernier, l’équipe Nova avait, de plus, décroché la médaille d’or à la Coupe Mozart à Salzbourg, en Autriche. « Ce fut une surprise, nous qui visions un top 8 », a mentionné Josyane.

L’équipe Nova est entraînée par Marie-France Sirois. « C’est une artiste qui crée des chorégraphies extraordinaires. Elle est très déterminée et exigeante, mais c’est clairement grâce à elle si en trois ans, on a réussi à gagner », précise Laurence.

« Aux Championnats du monde, nous tenterons de battre le pointage que l’on a obtenu lors des Championnats canadiens », ajoute-t-elle.

« Si nous obtenons un top 5, nous serons très heureuses. Mais c’est sûr que si nous réussissons à aller chercher un podium, ce serait plus qu’espéré. On capoterait », confie pour sa part Josyane.