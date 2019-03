L’univers de l’artiste-peintre André Brien exposé en une trentaine de tableaux

De nombreux portraits de personnages de différents groupes d’âge et d’autres scènes proposant des animaux sauvages dans des contextes inusités constituent l’essentiel de la nouvelle exposition de l’artiste-peintre montréalais André Brien, présentée depuis mercredi dernier à la Galerie Vincent-d’Indy. M. Brien a rassemblé ses récentes oeuvres sous le thème Les antennes de l’inspiration. En fait, toutes sortes de sujets lui donnent envie de peindre. Il puise souvent ses idées de départ en fouillant dans des albums de photos de famille qui cachent des personnages dignes d’intérêt.

Son talent pour le dessin et les arts visuels provient d’un héritage familial qui a laissé des traces dans ses gènes. Son grand-père dessinait et peignait. M. Brien lui rend d’ailleurs hommage dans un tableau qui met en scène cet aïeul qu’il a passé de longues heures à observer devant son chevalet. Pas étonnant donc qu’il ait toujours aimé dessiner. Au fil des ans, cet autodidacte a parfait sa technique et développé son style.

Dans le corridor faisant face à la galerie, six tableaux de l’artiste sont accrochés au mur. « Leur point commun : il s’agit du volet environnemental de l’exposition, un sujet qui me tient à coeur », explique M. Brien. Les visiteurs y apercevront des scènes dans lesquelles des animaux sauvages voient leur environnement ou habitat naturel détruit par l’humain. Au-delà de l’esthétisme des oeuvres, un message dénonciateur marque l’imaginaire dans ces tableaux qui reflètent la réalité actuelle.

Vernissage : le dimanche 10 mars, à 13 h.