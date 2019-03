La mairesse de Contrecœur a discuté d’environnement avec le Prince Albert II de Monaco

Le Prince Albert II de Monaco a fait une visite des plus remarquées au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke alors qu’il était de passage le 6 mars dernier pour y recevoir un doctorat honorifique offert pour son engagement exemplaire dans la cause de l’environnement et dans la promotion du développement durable.

Lors de la remise de cette distinction, le recteur, Pierre Cossette, a rappelé la contribution du Prince Albert dans la lutte contre les changements climatiques et qu’il avait pris plusieurs initiatives environnementales, dont deux expéditions scientifiques en milieu polaire afin de sensibiliser l’opinion mondiale aux conséquences du réchauffement climatique et pour donner une voix à la communauté scientifique.

Rappelons à ce sujet que le chef d’État monégasque a créé la Fondation Prince Albert II de Monaco qui œuvre pour la protection de l’environnement et la promotion du développement durable à l’échelle mondiale. Elle soutient notamment les initiatives d’organisations publiques et privées dans les domaines de la recherche, de l’innovation technologique et des pratiques conscientes des enjeux sociaux.

Par la remise de ce doctorat, l’Université de Sherbrooke souhaitait contribuer à cette fondation. Présente à cet événement à Longueuil, la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire, a eu l’occasion de discuter avec le Prince Albert II de Monaco au sujet du développement durable, de son grand engagement pour la cause à faire connaître les changements climatiques et de sa fondation qui a donné 51 millions d’euros dans plus de 400 projets environnementaux sur la planète.

Après cette rencontre pour le moins hors de l’ordinaire, la mairesse a mentionné que le chef d’État monégasque est une personne ouverte aux autres et qu’il a une grande confiance en la sagesse humaine ainsi qu’à l’intelligence collective pour faire avancer la cause environnementale.