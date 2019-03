Défi Santé: 15e édition de la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au Québec

Depuis 2005, plus de 1,6 million de personnes ont pris part au Défi Santé, ce qui en fait la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au Québec. Les municipalités de la MRC proposent plusieurs activités dans le cadre de ce défi collectif qui aide petits et grands à passer à l’action pour manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre afin de favoriser leur santé physique et mentale.

Le slogan de cette 15e édition, « Pas besoin d’être un athlète pour réussir le Défi », rappelle bien le côté accessible de la campagne. Le Défi Santé invite encore une fois tous les Québécois, seuls ou en famille, à mettre leur santé en priorité à l’occasion d’un grand mouvement collectif. Du 1er au 30 avril, les participants s’engagent donc à atteindre trois objectifs quotidiens pour améliorer leurs habitudes de vie (voir le tableau publié ci-contre). Les inscriptions sont en cours à DefiSante.ca.

Il faut rappeler que le Défi Santé offre du soutien à l’année, mais le mois d’avril reste un moment fort puisqu’on propose un chalenge motivant qui s’adresse tant aux individus qu’aux milieux de vie. Soulignons aussi que, dans le cadre de cette campagne, plus de 630 municipalités sont engagées à aider leurs citoyens à améliorer leurs habitudes de vie. C’est également plus de 300 services de garde en milieu scolaire qui réalisent des activités pour atteindre les trois objectifs du Défi.

Pour se « réchauffer » en vue du Défi Santé, Cardio Plein Air entraînera des milliers de personnes dans plus de 40 parcs simultanément un peu partout au Québec, dans le cadre du Rendez-vous actif Défi Santé qui se tiendra 24 mars prochain, les villes de Sainte-Julie et Varennes proposeront un grand rassemblement gratuit à l’intention de leurs citoyens à cette occasion, soit au débarcadère de l’école secondaire du Grand-Coteau, ainsi qu’au stationnement du parc du Portageur (Pour s’inscrire : www.cardiopleinair.ca/defi-sante).

Il est à noter que plusieurs autres activités gratuites seront organisées par les différentes municipalités de la région dans le cadre du Défi Santé et vous n’avez qu’à consulter leurs différents sites Internet respectifs au cours des prochains jours pour avoir plus de détails à ce sujet.

1 MOIS, 3 OBJECTIFS

Pour que ça dure, on y va graduellement, selon sa réalité… et dans le plaisir!

Du soutien pour réussir

• Des trucs pratiques et des recettes à DefiSante.ca

• Le questionnaire santé

• Le kit manger mieux

• Le quiz maison santé pour les familles

• Des activités offertes par les municipalités participantes

• Des courriels de motivation

• Une communauté inspirante sur Facebook et Instagram Le Défi Santé, c’est gratuit… et ça fait tellement de bien!

Le slogan du Mois Défi Santé cette année, « Pas besoin d’être un athlète pour réussir le Défi », souligne le caractère positif et accessible de la campagne. Les participants sont invités à « entraîner» leurs habitudes de vie en posant des gestes simples au quotidien pour atteindre 3 objectifs :

OBJECTIF 5 Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour

OBJECTIF 30 Bouger au moins 30 minutes par jour

OBJECTIF ZEN Prendre un moment pour se détendre chaque jour

Pour que ça dure, on y va graduellement, selon sa réalité… et dans le plaisir! (Mention de source : Défi Santé)