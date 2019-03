Anne-Marie Provencher quitte la direction artistique du Théâtre de la Ville

À l’approche du dévoilement de la nouvelle programmation 2019-2020, Anne-Marie Provencher a annoncé qu’il s’agissait de la dernière saison qu’elle signait à titre de directrice artistique du Théâtre de la Ville (TDLV). Arrivée en poste en 2006, elle souhaite maintenant passer le flambeau.

« Il s’agit d’une décision longuement réfléchie, prise en toute sérénité et en accord avec l’équipe du Théâtre de la Ville. Cette passation assurera un renouveau au sein de notre organisme, en continuité avec notre mission artistique plus que jamais forte et inspirante. Mon profond attachement au Théâtre de la Ville demeure indéfectible. »

Franck Michel, directeur général, tient à souligner l’engagement sans faille et l’apport exceptionnel d’Anne-Marie Provencher au développement du Théâtre de la Ville. « Par son expertise, son professionnalisme, sa passion pour la création et les créateurs, son amour des arts de la scène en général et du théâtre en particulier, Anne-Marie Provencher est une source d’inspiration tant pour ses collègues du Théâtre de la Ville que pour l’ensemble des acteurs des milieux de la diffusion et de la création. Elle a animé avec passion 13 éditions des Fenêtres de la création théâtrale tout en faisant de cette rencontre professionnelle annuelle un événement incontournable pour les artistes et les diffuseurs du Québec et de la francophonie canadienne afin que le théâtre de création circule sur le territoire. De plus, elle a accompagné nombre de compagnies et de créateurs en résidence de création dans nos studios. Je me dois de souligner son désir ardent de proposer aux publics des œuvres qui auront su attiser leur curiosité, leur désir de fréquenter les arts de la scène et permis un contact direct et constamment renouvelé avec la création actuelle. »

Comédienne de formation, Anne-Marie Provencher a travaillé depuis 1972 au théâtre, à la télévision et au cinéma. Cofondatrice du Nouveau Théâtre Expérimental (NTE) et d’Espace Libre, elle y crée de 1979 à 1990 avant d’assumer la direction artistique de ce lieu de diffusion de 2002 à 2006. Depuis 2006, elle est directrice artistique du Théâtre de la Ville.

D’ici la fin de la saison, Anne-Marie Provencher achèvera la programmation théâtre et danse de la saison 2019-2020, qui sera dévoilée le 29 avril prochain, en plus d’assurer la transition avec la nouvelle direction artistique dont l’entrée en poste est prévue en juin 2019. Un comité de sélection a été mis sur pied pour mener le processus d’embauche. Un appel à candidatures sera émis au cours des prochains jours.