La Fondation les Amis de la CASA tiendra son 22e souper-bénéfice le 8 mai

La Fondation les Amis de la CASA convie la population à assister à son 22e souper-bénéfice le 8 mai au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville. Il s’agit de la principale activité de financement 2019 de cet organisme humanitaire. Les recettes de cette soirée seront versées à Hébergement La Casa Bernard-Hubert, une maison qui vient en aide sous diverses formes à des personnes sans domicile fixe. Ses services sont offerts dans deux établissements situés à Longueuil: la CASA, un centre d’hébergement pouvant recevoir une vingtaine d’hommes et le Relais, un immeuble de 22 unités de logement d’une capacité d’accueil de 41 hommes accompagnés ou non d’enfants.

La Bouchervilloise Florence Junca Adenot assumera la présidence d’honneur de ce souper-bénéfice. Heureuse d’apporter son soutien à cette cause, Mme Junca Adenot a mentionné que la CASA recevait quelque 800 demandes d’admission par année mais que seulement 80 personnes pouvaient y être accueillies. « C’est dire la taille des besoins pour ce genre de service », a-t-elle mentionné.

Comme par le passé, le journaliste Paul Larocque animera la rencontre. « Il y a des gens laissés pour compte dans un pan de la société. Tout le monde peut trébucher; c’est notre devoir de faire tout ce qu’on peut pour les aider à se remettre sur pied », a énoncé l’animateur de LCN-TVA.

Un autre habitué de ces soirées-bénéfice, JiCi Lauzon, porte-parole de cette fondation, participera de nouveau à cet événement. Un autre artiste, à la fois auteur-compositeur interprète et comédien, Manuel Tadros, assurera la portion musicale. En fait, il offrira une prestation en s’accompagnant à la guitare.

Pour se procurer des billets pour cette soirée, il suffit de communiquer avec le vice-président de la fondation, Alain Langlois, en composant le 514-386-1517.