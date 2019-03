Boucherville disposera d’un dépôt à neige dans le parc industriel

La Ville de Boucherville peut désormais aller de l’avant avec son projet de dépôt à neige usées. La municipalité a acquis un terrain à cet effet au coût de 3,8 M $ dans le parc industriel. Ce site est voisin immédiat de la compagnie Colabor. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation vient d’autoriser la municipalité à utiliser cet endroit pour y déposer ses neiges usées. Actuellement, celles-ci sont acheminées à Longueuil. Le nouveau dépôt à neige de la Ville ne sera cependant pas fonctionnel avant quelques années car il doit être aménagé en fonction de sa nouvelle utilité, ce qui nécessitera un investissement estimé à plus de 5 millions de dollars. La facture pourrait même atteindre les 7 millions de dollars. À terme, les autorités municipales veulent une plus grande autonomie pour ce qui est du déneigement.

L’hiver exceptionnel que l’on connaît cette année a eu une incidence inhabituelle sur le nombre de plaintes adressées à la Ville, a laissé savoir le directeur général de la municipalité, Roger Maisonneuve, lors du récent Déjeuner du maire à la bibliothèque municipale. Faut-il préciser que dans certaines rues, les couches de glace ont eu jusqu’à 10 ou 12 pouces d’épaisseur. Le Service des travaux publics a récemment reçu un croque-glace pour les rues et un plus petit pour les trottoirs et les pistes cyclables. Faire le tour de toutes les voies publiques du territoire avec cette machinerie aura nécessité une semaine. L’an prochain, la Ville compte acquérir deux appareils de ce type. Cette année, cet équipement a été loué.

Lorsque le futur dépôt à neige sera fonctionnel, les responsables du déneigement pourront enlever la neige sur un plus grand nombre de trottoirs, un souhait exprimé par de nombreux citoyens. « Nous allons acquérir de nouveaux équipements et embaucher de nouveaux employés pour ce travail », a indiqué M. Maisonneuve.