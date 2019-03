L’Expo Galerie de l’AAPARS accueille un millier de visiteurs au centre multifonctionnel

Près de 1000 personnes ont franchi les portes du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois où s’est tenue l’Expo Galerie de l’Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) les 2 et 3 mars. Les organisateurs ont été satisfaits de la réponse du public. Durant ce week-end, les visiteurs ont eu l’occasion de discuter de création artistique avec les exposants et de voir de près plusieurs centaines de tableaux. L’Association tient à remercier les amateurs d’art venus encourager les artistes de même que les bénévoles du Centre d’Action Bénévole de Boucherville pour leur apport au succès de l’activité.

Invités

Lors du vernissage samedi après-midi, quelques invités d’honneur étaient présents pour le coup d’envoi officiel de l’exposition. Parmi ceux-ci, l’artiste peintre Jean Letarte, le maire Jean Martel, la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Langue française, Nathalie Roy et le député de la circonscription Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval. Diane Laberge, du Complexe funéraire Yves Légaré assumait la présidence d’honneur de l’événement.

« L’AAPARS est un organisme à but non lucratif (OSBL) fondé en 1981. Nous en sommes à notre 38e année de bénévolat. Une exposition comme celle-ci, c’est du bénévolat. Au fil du temps, 500 membres provenant de 100 municipalités du Québec se sont inscrits à l’AAPARS. Le rôle de l’Association consiste à regrouper les artistes peintres pour faciliter leur cheminement et leur développement artistique », a expliqué la présidente de l’organisme, Véronique Naurais.