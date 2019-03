Le Club Lions de Boucherville fait des heureux!

Poursuivant sa mission philanthropique en venant en aide à diverses causes sociales, le Club Lions de Boucherville a procédé à une remise de chèques à neuf organismes de la région le 3 mars dernier, lors d’un brunch tenu à la salle Volta. Comme le veut la coutume, les Lions apportent notamment leur soutien aux personnes touchées par la cécité et la malvoyance en plus de porter main-forte aux organismes dédiés à des personnes malades ou en difficultés.

La liste des organismes récipiendaires entraidés comprend le Conseil canadien des aveugles de Longueuil, la Fondation Jacques-Ouellette, la Fondation Source Bleue, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, la Fondation Lajemmerais, le Comité d’entraide de Boucherville, le corps de cadets L’Escaut 750, le corps de cadets L’Escadron 711 Pierre-Boucher de même que la Maison La Source (Sorel).

Tous ces dons totalisent 15 850 $. Cette somme provient des recettes de la vente des gâteaux aux fruits du temps des fêtes. Les organismes bénéficiaires ont tenu à remercier chaleureusement les Lions pour cette aide précieuse.