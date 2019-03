Le cégep Édouard-Montpetit accueillera la 40e finale régionale Centre-Ouest de Cégeps en spectacle

Le cégep Édouard-Montpetit est fier d’annoncer qu’il accueillera la Finale régionale Centre-Ouest de la 40e édition de Cégeps en spectacle. Les prestations des meilleurs talents collégiaux de la région seront réalisées le 16 mars prochain, à compter de 19 h 30, à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville.

L’artiste invité de la partie hors-concours de l’événement ne sera nul autre que l’énergique auteur-compositeur-interprète longueuillois Émile Bilodeau, lui-même finaliste de Cégeps en spectacle, édition 2014 et ancien étudiant du cégep Édouard-Montpetit. Révélation de l’année 2017 au Gala de l’ADISQ et Révélation Chanson de Radio-Canada, Émile sera accompagné de ses musiciens pour présenter les chansons de son premier album Rites de passage.

Les billets sont en vente au coût de 12 $ (plus taxes et frais de service). Vous pouvez vous les procurer au : www.cegepmontpetit.ca/ces2019.

Treize institutions collégiales au cœur de la compétition

Véritable tremplin pour les jeunes talents, Cégeps en spectacle est devenu au fil du temps le concours multidisciplinaire des arts de la scène le plus important au Québec. Il a été mis sur pied pour permettre aux étudiantes et aux étudiants du réseau collégial d’exprimer leur créativité dans tous les volets de la production d’un spectacle.

Au cours de cette soirée qui promet d’être haute en couleur, les gagnants des 13 finales locales des institutions collégiales suivantes défendront leur titre pour une place à la finale nationale au cégep de Sorel-Tracy, qui se tiendra le 27 avril 2019 :

· Cégep Édouard-Montpetit : représenté par l’humoriste Caleb Amoussou (de Longueuil)

· École nationale d’aérotechnique : représentée par les Blues Brosseurs, un groupe composé de Guillaume Asselin (de Saint-Félix-de-Valois), de Mathieu Bélanger (de Saint-Amable), d’Olivier Beausoleil (de Boucherville) et de Samuel Daoust (de Mirabel)

· Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

· Cégep de l’Outaouais

. Cégep de Saint-Jérôme

· Cégep Gérald-Godin

· Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

· Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

· Centre collégial de Mont-Laurier

· Collège de Valleyfield

· Collège Lionel-Groulx

· Collège Montmorency

· Collège Universel – Campus Gatineau

Des personnalités québécoises membres du jury

Les finalistes qui présenteront des numéros dans des domaines aussi variés que la musique, l’humour, le chant ou encore la danse auront pour juges Amylie, chanteuse et auteure-compositrice-interprète, Roxane Duchesne-Roy, artiste complète et diplômée en danse-interprétation classique, Marcel Lebœuf, acteur et conférencier, et Madeleine Péloquin, actrice.

Des étudiants du Cégep seront à la barre de l’animation de cet événement. Il s’agit d’Éveline Olivier (étudiante en Sciences de la nature profil Sciences de la santé) et de Simon-Pierre Sanche (étudiant en gestion de commerces), aidés de Jean-Marc Dalphond pour la mise en scène.

Le concours Cégeps en spectacle

Largement fédérateur, Cégeps en spectacle participe à la réussite des étudiants en étant une belle occasion d’engagement et en offrant une expérience scénique exceptionnelle.

Cégeps en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), une présentation de Desjardins, une réalisation du cégep Édouard-Montpetit en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications ainsi que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Cette Finale régionale au cégep Édouard-Montpetit bénéficie aussi du soutien financier de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit, de la COOP Édouard-Montpetit (membre COOPSCO) et de l’Association générale étudiante du cégep Édouard-Montpetit (AGECEM).