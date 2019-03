Une équipe de la CSP relèvera le défi du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie 2019

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) est fière d’annoncer la participation de l’équipe CSP au 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie 2019. L’équipe est composée de Johanne Rousseau, directrice adjointe d’établissement à l’école Au-Fil-de-l’Eau (Mont Saint-Hilaire) et capitaine de l’équipe, Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines habitudes de vie au Service des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-Montarville), Nadine Carpentier, éducatrice en service de garde à l’école De La Broquerie (Boucherville), Benoit Handfield, enseignant à l’école Le Carrousel (Varennes) et Michèle Tremblay, acheteuse au Centre de formation professionnelle des Patriotes (Sainte-Julie).

Bien que la CSP prenne part depuis plusieurs années à divers programmes du GDPL, il s’agit de sa première participation au 1 000 km avec une équipe officielle. Le développement et le maintien d’un environnement physique et psychologique stimulant sont au cœur des priorités et font partie du Plan d’engagement vers la réussite de la CSP. Il est donc naturel pour celle-ci d’encourager ses employés dans un projet aussi porteur. À travers les membres de l’Équipe CSP, qui représentent des modèles de motivation et de persévérance, la CSP souhaite inspirer ses élèves et l’ensemble de son personnel à adopter de saines habitudes de vie.

En plus de se préparer physiquement en vue du défi, l’équipe s’engage à amasser 15 000 $ afin de pouvoir remettre un montant aux écoles parrainées qui permettra de financer des projets en lien avec l’activité physique. Rappelons que les dons amassés seront remis à la Fondation du GDPL pour appuyer la recherche sur les maladies héréditaires orphelines et pour soutenir de nombreux projets visant la promotion des saines habitudes de vie dans les écoles.

Il sera possible de suivre le déroulement de l’entraînement de l’équipe et de connaître les différentes activités de financement sur la page Facebook Équipe CSP au GDPL et sur le site de la CSP.

Pour soutenir l’équipe de la CSP, vous pouvez faire un don sur le site du GDPL. Pour les entreprises qui souhaiteraient commanditer l’équipe de la CSP à titre de partenaire, vous êtes invités à communiquer avec Johanne Rousseau à : johanne.rousseau@csp.qc.ca.

La 11e édition du 1 000 KM se déroulera du 13 au 16 juin prochain.