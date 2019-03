Un nouvel événement d’envergure à l’ÉNA, l’AéroSalon, les 1er et 2 juin

L’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), en partenariat avec la Ville de Longueuil, organise un tout nouveau salon aérien qui aura lieu les 1er et 2 juin.



Au programme :

Démonstrations et acrobaties aériennes incluant les Snowbirds, les Yak, les CJ6 Nanchang, L29 Delfin, DH Vampire Mk 55 et biplan.

Exposition et visite d’une soixantaine d’aéronefs incluant le prototype de la Série C de Bombardier et un hélicoptère de la Garde côtière canadienne.

Découverte des installations de l’ÉNA à la fine pointe de la technologie

Salon de l’emploi regroupant de nombreuses PME et grandes entreprises de l’industrie aérospatiale

Information sur l’industrie aérospatiale au Québec

L’ÉNA a mis en place les conditions gagnantes pour faire de l’AéroSalon un grand succès en élaborant un bon programme aérien et au sol avec une variété et un bel équilibre dans les numéros présentés.Tous les profits générés par l’AéroSalon seront versés à la Fondation du cégep Édouard-Montpetit qui a pour mission de soutenir le développement du Cégep et de l’ÉNA.