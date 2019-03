Journée internationale des femmes: portrait de Ginette Blondin, une agricultrice innovante et engagée

La Fédération de l’UPA de la Montérégie souligne la Journée internationale des femmes qui a lieu le 8 mars sous le thème Innover pour transformer en présentant une agricultrice de la Montérégie bien engagée dans son milieu, Ginette Blondin. Madame Blondin est propriétaire unique d’une entreprise agricole située à Verchères, spécialisée dans la production de grandes cultures, de maïs-grain et de soya. Femme d’affaires dynamique, agricultrice passionnée et convaincue, elle est innovante en transformant le visage de l’agriculture et trace la voie aux futures générations.

« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu de profondes convictions qui m’ont amenée à défendre et valoriser notre agriculture. Je crois à la force du groupe. Ensemble, on peut aller plus haut et plus loin! C’est ce qui m’a attirée à l’Union des producteurs agricoles. Je voulais moi aussi faire une différence et contribuer activement à la reconnaissance de l’agriculture d’ici qui évolue, s’adapte aux consommateurs, à l’environnement et aux exigences du marché. Je veux laisser une agriculture prospère et pleine de vitalité aux futures générations, » mentionne Ginette Blondin, présidente depuis 2014 du Syndicat de l’UPA de Marguerite-d’Youville-Longueuil qui représente 233 entreprises agricoles.

En 2016, le leadership de madame Blondin a été reconnu par ses pairs qui l’ont élue membre exécutive de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, faisant d’elle la première femme à accéder à ce poste depuis la fusion en 2012. « L’implication et l’apport de Ginette sont inestimables pour notre organisation. Sa vivacité d’esprit et sa détermination font d’elle une représentante hors pair. Par son travail auprès des élus politiques et des agriculteurs, elle contribue à notre mission de pouvoir nourrir, pourvoir grandir et de jouer notre véritable rôle d’acteur économique dans la société, » a mentionné Christian St-Jacques, président de l’UPA Montérégie.

La nomination de madame Blondin au comité consultatif agricole de la Communauté métropolitaine de Montréal témoigne de sa volonté de travailler en partenariat avec le secteur municipal afin d’affirmer l’importance de l’agriculture pour le développement du territoire. « Pour moi, représenter les agriculteurs, c’est d’abord être à leur écoute et comprendre leurs besoins. Mes plus grandes réalisations sont sans conteste le maintien de l’agriculture sur les Îles-de-Boucherville et les actions de mobilisation dans le dossier du pôle logistique de Contrecoeur. Ces dossiers, je les ai travaillés par et pour les producteurs de ma région. Sans leur soutien, je n’aurais pas pu accomplir ces réalisations, » a ajouté madame Blondin.

À propos de la Fédération de l’UPA de la Montérégie

La Fédération de l’UPA de la Montérégie représente 6 880 fermes qui génèrent à elles seules 30 % du produit intérieur brut agricole québécois et 25 % des emplois agricoles au Québec. Par son leadership, la Fédération contribue activement à la pérennité de l’agriculture et à la prospérité de tous les producteurs et productrices agricoles de son territoire dans une vision de développement durable.