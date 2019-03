Félicitations à l’ensemble des équipes de hockey Novice 8 ans de Varennes

L’Express, Les Bombardiers et Les Rafales de Varennes ont terminé l’année avec des fiches impressionnantes! La joie de jouer au hockey entre amis, la détermination, l’énergie et la motivation des jeunes lors des entraînements auront porté fruits.

Terminant toutes en première position dans leur catégorie, l’Express Novice A, 12 victoires, 3 défaites, 1 partie nulle (41 points), les Bombardiers Novice B, 13 victoires, 1 défaite, 2 parties nulles (44points), les Rafales Novice C, 13 victoires, aucune défaite et 3 parties nulles (45 points) poursuivront leur parcours directement au tournoi régional. Nous leur souhaitons à tous de continuer sur cette belle lancée.

Soulignons également le travail remarquable des parents bénévoles. Un énorme merci à vous tous pour cette belle saison. Entraîneurs, assistant-entraîneurs, entraîneur-maître, gérants spectateurs, directeurs… Peu importe votre titre, vous faites la différence auprès de nos jeunes hockeyeurs varennois.