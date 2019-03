Cinq étudiantes du Cégep de Sorel-Tracy participent à l’École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde

Du 15 au 17 février, Kelliane Geoffrion, Gabrielle Arcand-Paradis, Eliza Pellerin-Gagnon et Jasmine Généreux, finissantes en Sciences humaines ainsi que Léalu Que-Trépanier, finissante en Sciences de la nature, ont pris part à l’activité École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde, au Collège Champlain – St. Lawrence, à Québec.

Portant sur la thématique Climat d’avenir, l’événement a permis aux étudiantes de développer des compétences citoyennes en expérimentant diverses formes de participation citoyenne et en partageant leurs réflexions auprès d’étudiants en provenance de nombreux établissements d’enseignement.

« Selon Myriam Beauchesne-Lachapelle, professeure-accompagnatrice : « Cette fin de semaine d’échanges et d’apprentissages s’est avérée convaincante, motivante, et inspirante! Durant ces jours, les étudiantes ont assisté à des conférences, participé à des ateliers sur l’entrepreneuriat social, le gaspillage alimentaire ou la lutte à la désinformation et visité des bâtiments patrimoniaux reconvertis en projets écologiques et sociaux. De plus, elles ont eu l’occasion de partager la table avec plusieurs personnalités publiques engagées des domaines de la politique, des médias, de la science et des arts ».

Parrain de l’événement, le Cégep de Sorel-Tracy félicite l’engagement citoyen de ses étudiantes et salue l’importance de la réflexion collective et des actions qui s’en dégagent pour éviter et limiter les perturbations du système climatique.

Léalu et Gabrielle ont présenté les travaux faits par leur groupe du profil Exploration lors de la grande assemblée citoyenne qui clôturait l’événement.