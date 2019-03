Plus de 142 900 emplois seront à pourvoir en Montérégie d’ici 2021

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, Jean Boulet, a lancé récemment la Grande corvée, soit une tournée de la province qui a pour but d’écouter les différents intervenants et d’outiller les entreprises qui évoluent dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre afin de répondre à leurs besoins.

Cette opération qui a débuté le 21 janvier dernier est effectuée avec l’appui de plus de 200 conseillers du ministère par l’intermédiaire de son réseau de 165 bureaux de Services Québec et centres locaux d’emploi, situés dans les dix-sept régions administratives.

Les premières entreprises appelées sont celles où le besoin de main-d’œuvre a été identifié et le personnel du ministère proposera des solutions spécifiques et appropriées à leur situation. Jean Boulet a rappelé à ce sujet qu’il existe plusieurs mesures, élaborées en concertation avec les partenaires du marché du travail, disponibles pour les entreprises concernant la gestion de leurs ressources humaines, notamment pour le soutien au recrutement, la rétention et le développement de leur main-d’œuvre.

Le ministre a ajouté que le contexte actuel de plein emploi présente des défis importants, mais offre aussi des occasions multiples, dont celle d’augmenter la productivité des entreprises du Québec et ainsi de créer des emplois payants. Il dit compter sur la collaboration de tous les acteurs du milieu pour assurer le succès de cette démarche.

En Montérégie

Le ministre a effectué un arrêt en Montérégie pour y rencontrer des partenaires et intervenants du marché du travail. Lors des échanges, M. Boulet a dévoilé un portrait exhaustif du marché du travail de la Montérégie. Selon ces données, pas moins de 19 365 postes vacants sont présentement affichés en Montérégie, ce qui est l’équivalent d’un taux de 3,4 % alors que la moyenne nationale se situe plutôt à 2,9 %. Cette pénurie de main-d’œuvre ira en s’accentuant dans les prochaines années alors que plus de 142 900 emplois seront à pourvoir dans la région d’ici 2021.

Dans le cadre de cette tournée, près de 2 109 entreprises ont été appelées à travers le Québec. Pour la Montérégie, en près d’un mois, le personnel du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a contacté 321 entreprises et il a pu échanger avec 137 d’entre elles au sujet de leurs besoins de main-d’œuvre. Des conseillers rencontreront par la suite plusieurs de ces entreprises. Ces activités s’ajoutent aux interventions déjà en cours dans les entreprises de la région.