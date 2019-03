Navy au panthéon québécois des animaux

Pour avoir sauvé la vie d’un homme

Le chien de la section cynophile du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), Navy, a été intronisé le 24 février dernier, au Panthéon québécois des animaux pour avoir sauvé la vie d’un citoyen, à Boucherville.

À la fin du mois de septembre 2018, les policiers cherchaient activement un homme suicidaire dans le secteur du parc de la Frayère. Grâce au bon flair de Navy et de son maître, l’agent Pascal Belletêt, et après avoir parcouru plusieurs kilomètres de sentiers durant des heures, l’individu en détresse a été retrouvé. Malgré les marécages et les sous-bois, Navy est parvenu à localiser la personne qui était alors inconsciente, et ce, juste avant la tombée du jour.

L’agent Belletête est fier de son compagnon canin et il souligne à quel point ce chien est dynamique et très utile au quotidien dans le cadre du travail policier.

Chaque année, l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) souligne les exploits d’animaux, et ce, depuis 20 ans déjà.