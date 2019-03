La mairesse Sylvie Parent participera à une mission économique en Allemagne

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, s’envolera pour l’Allemagne dans quelques semaines afin de participer à une mission économique qui se tiendra du 31 mars au 5 avril. Elle accompagnera cinq chefs d’entreprise du secteur industriel du territoire de l’agglomération qui se rendront à la foire manufacturière d’Hanovre. Il s’agit de l’événement le plus important du secteur des technologies industrielles à l’échelle mondiale : il attire 5000 exposants et quelque 210 000 visiteurs en provenance d’une centaine de pays. DEL chapeautera cette délégation.

Invitée à la tribune de la CCIRS jeudi dernier, Mme Parent a indiqué son intention de travailler avec la communauté d’affaires afin de faire rayonner la région. Dans son allocution, elle a fait un survol des dossiers qui ont résulté de la collaboration des «forces régionales» : stratégie pour diminuer la congestion routière, entente pour le traitement des matières organiques et mobilisation sans précédent de la Coalition A-30. « Continuons d’unir nos forces. Cette façon de faire est nécessaire pour se faire entendre et arriver à des résultats tangibles. Ces trois dossiers n’ont été qu’un avant-goût de tout le potentiel d’influence que la région peut obtenir lorsqu’elle travaille pour un objectif commun », a-t-elle soutenu.

La mairesse de Longueuil a par ailleurs laissé entendre que d’autres projets en préparation allaient être annoncés bientôt. « C’est sous le signe de la collaboration que les villes de l’agglomération de Longueuil ont entamé des discussions avec les autres MRC de la couronne sud afin de construire, dans notre région, un centre de tri à la fine pointe des dernières technologies, un projet qui nous permettra, tous ensemble, de poser un geste concret supplémentaire pour l’environnement », a-t-elle cité en exemple.