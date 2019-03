La mairesse de Contrecœur souligne les 50 ans du Groupe Bissonnette

Le 28 février dernier, la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire, a rencontré le président fondateur du Groupe Bissonnette, Robert Bissonnette (que l’on aperçoit sur la photo), ainsi que son équipe, car l’entreprise familiale contrecoeuroise célèbre cette année son 50e anniversaire. « C’est une grande fierté pour la Ville de Contrecœur de pouvoir compter en ses rangs une entreprise familiale qui perdure depuis cinq décennies et c’était important pour moi de féliciter toute l’équipe pour cet accomplissement », a fait valoir la mairesse au sujet de l’entreprise bien connue dans la région qui est spécialisée en fournitures industrielles et en produits nettoyants écologiques. « La Ville de Contrecœur a toujours prôné l’importance d’encourager l’achat local et cette visite est un autre geste que l’on pose en ce sens », de conclure Maud Allaire.