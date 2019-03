Les Sages généreux envers la Société Alzheimer Rive-Sud

Les hockeyeurs de la Ligue de hockey Les Sages de la Rive-Sud ont une fois de plus été généreux. Ils ont récemment remis la somme de 1500 $ à la Société Alzheimer Rive-Sud.

Cette ligue qui regroupe des hockeyeurs âgés de 70 ans et plus a été mise sur pied il y a seize ans. Elle regroupe des joueurs des quatre coins de la Rive-Sud et de Montréal, qui, chaque semaine, chaussent leurs patins pour disputer des matchs.

Mis à part le plaisir et la pratique de ce sport, elle a pour objectif de soutenir la Société Alzheimer de la Rive-Sud.

Du 8 au 12 avril prochain, 24 équipes de hockeyeurs âgés de 70 à 80 ans et plus participeront au 16e tournoi annuel Lassonde-Tyler au Centre Sportif Gaétan Boucher, dans l’arrondissement de Saint-Hubert.