Le Noir et Or : les « petits » Canadiens de Montréal

Les joueurs de l’équipe Noir et Or De Mortagne, pee-wee AAA, ont eu la chance d’être sélectionnés pour représenter les petits Canadiens de Montréal lors du 60e Tournoi international pee-wee de Québec qui se tenait du 13 au 24 février dernier au Centre Vidéotron, à Québec.

Dans la classe AAA, seulement trois équipes du Québec ont eu l’honneur d’être choisies pour affronter les 23 meilleures équipes des États-Unis, quatre du Canada, une de la Russie et une autre de la République tchèque.

Les troupiers de l’entraineur-chef Benoit Rajotte ont entrepris leur tournoi le 17 février contre les Wildcats de Whitby devant un Centre Vidéotron plein à craquer. C’est sous les encouragements d’une foule d’environ 10 000 personnes que nos « petits Canadiens » ont vaincu leurs adversaires par la marque de 3 à 1. Lors de ce premier match, le Sorelois Gabriel D’Aigle défendait la cage des « petits habs » et a été fumant à plus d’une occasion! De son côté, l’attaquant verchèrois Marek Beaudoin en a profité pour enfiler trois buts, pour le tour du chapeau, lors de son premier match dans le grand amphithéâtre de Québec.

Le Noir et Or a ensuite subi une défaite 2 à 1 en prolongation contre St-Louis, du pays de l’Oncle Sam. C’est l’équipe Los Angeles Jr Kings qui a gagné le tournoi.