Championnats québécois de natation 11 et 12 ans : belle compétition pour le Mustang!

Le Club de natation Mustang de Boucherville était représenté par une douzaine de nageurs aux Championnats québécois qui se tenaient les 15, 16 et 17 février derniers à Gatineau. Cet événement regroupe les meilleurs nageurs du Québec âgés de 11 et 12 ans qui devaient, pour s’y qualifier, réussir des temps de qualification dans trois épreuves.

L’excellent nageur de Boucherville, Guillaume St-Arnauld, s’est classé en quatrième position à deux reprises, aux 100 et 200 mètres brasse. Il a raté le podium par seulement deux secondes. L’athlète a aussi profité de cette fin de semaine pour abattre les records du club aux 100 et 200 mètres brasse.

Mathis Chawky, qui vient de souffler ses 11 bougies, a fait belle figure contre quelque 200 nageurs de sa catégorie, dont la plupart sont âgés de 12 ans. Il a fracassé le 2e meilleur record du Club Mustang, chez les 11-12 ans. Au 200 mètres dos, il a fait un temps de 2:40, alors que l’ancien record s’établissait à 2:43. « Puisqu’il n’a que 11 ans, il a une longue année et demie devant lui pour faire encore mieux. Le meilleur temps à vie de 2:38 est sérieusement menacé », a souligné le directeur général du club Mustang, Frédéric Paré.

La compétition réunissait 511 nageurs.

Top 30 des performances des athlètes du Mustang, souvent sur plus de 200 participants

Mathis Chawky

100 m dos : 23e rang

200 m dos : 17e

Félix Poitras

50 m libre : 22e

Guillaume St-Arnauld

50 m libre : 16e

100 m libre : 23e

400 m libre : 17E

100 m brasse : 5e

200 m brasse : 4e

100 m papillon : 21e

200 m 4 nages : 17e

Laurent Verdon

200 m papillon : 29e