Le SPAL cherche à connaître les attentes des citoyens face au corps policier

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil se livrera à un exercice inusité au cours des prochaines semaines : il organisera une consultation publique afin de mieux connaître les préoccupations et attentes des citoyens par rapport au corps policier. L’objectif de cette démarche, réalisée avec la collaboration de l’Institut du Nouveau Monde (INM), consiste à identifier les meilleurs moyens pour renforcer la coopération et le lien de confiance entre le SPAL et les citoyens, les organismes communautaires et les institutions locales. « Notre service doit prendre en considération le point de vue des citoyens », a indiqué le directeur du SPAL, Fady Dagher, précisant que cette consultation aidera à alimenter le prochain plan stratégique de l’organisation policière.

Les résidents de l’agglomération de Longueuil sont conviés à se rendre sur le site de l’Institut du Nouveau Monde (inm.qc.ca/spal) jusqu’au 30 avril prochain afin de répondre à un questionnaire en ligne. Une dizaine de forums citoyens seront également organisés au cours des prochaines semaines. Deux de ces forums se dérouleront à Boucherville : le premier rassemblera les représentants des organismes locaux le jeudi 11 avril, de 18 h 30 à 21 h au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois tandis que le deuxième s’adressera à l’ensemble des citoyens deux jours plus tard, soit le samedi 13 avril, de 10 h à 12 h 30 au même endroit.

Du côté de Longueuil, trois rencontres sont prévues. La première se tiendra le mardi 9 avril, de 18 h 30 à 21 h à la salle du conseil de Ville, à Saint-Hubert; la seconde se déroulera le lendemain 10 avril, de 18 h 30 à 21 h au chalet du parc Michel-Chartrand. Le troisième rendez-vous réunira les représentants des organismes le lundi 15 avril, de 14 h à 16 h 30, au Foyer Saint-Antoine, dans le Vieux-Longueuil.

Les résultats du questionnaire et le bilan des forums citoyens feront l’objet d’un vaste rapport de consultation qui sera déposé au mois de juin. Le SPAL a l’intention d’amener un vent de changement de culture et de priorités au sein de l’organisation policière. De là l’importance de connaître le pouls de la population à cet effet.

Si le SPAL se lance dans cette démarche, c’est en partie parce que le travail des agents de la paix s’est transformé au fil du temps. En fait, sur le territoire de l’agglomération, les deux-tiers des interventions de la police n’ont pas de lien avec la criminalité. Le directeur Dagher confie que les policiers se rendent sur le terrain pour répondre à de nombreux cas de détresse de gens de différents groupes d’âge, des interventions en lien avec l’intelligence émotionnelle, qualifie-t-il. D’ailleurs, l’automne prochain, les agents recevront une formation qui les placeront en action avec des intervenants qui oeuvrent près des milieux de l’itinérance et de la prostitution, ce qui devrait les conduire à développer des compétences en terms de relations interpersonnelles lorsqu’ils sont confrontés à des situations délicates.