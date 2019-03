Beau temps, mauvais temps, Midi-Patin est là depuis 20 ans à Sainte-Julie!

C’est bien chaussé de patins et en affichant de larges sourires que l’on a souligné les 20 ans d’existence de Midi-Patin à l’aréna de Sainte-Julie, le 22 février dernier.

L’activité a pris naissance l’année du verglas, alors que la glace recouvrait une partie du Québec. Cette anomalie de dame Nature nous rappelait qu’il n’est pas toujours facile de faire de l’exercice à l’extérieur en hiver en raison de la météo bien souvent capricieuse.

Le Julievillois Léon Thériault a donc pris contact avec son voisin et directeur de l’aréna à l’époque, Raymond Arsenault, afin de voir s’il était possible de libérer des heures de glace la semaine sur l’heure du midi pour que les gens puissent s’adonner aux joies du patinage, beau temps, mauvais temps.

Les deux compères se connaissaient bien puisque, 20 ans auparavant, soit en 1978, ils avaient fait des démarches pour que voit le jour le Club de patinage de vitesse Les Fines lames de Sainte-Julie.

Les débuts de Midi-Patin furent modestes alors que seulement quatre patineurs ont pris part à cette nouvelle activité, mais ses initiateurs étaient convaincus de son importance et de ses bienfaits. Aujourd’hui, il faut leur donner raison puisque, 20 ans plus tard, le patinage libre sur l’heure du midi accueille jusqu’à une trentaine de participants âgés de 16 ans et plus les lundis, mercredis et vendredis, d’octobre à mars, à un coût minime de deux dollars.