Spectacle bénéfice annuel de la Fondation Centre d’accueil Contrecœur

Pour la 6ième année, la Fondation Centre d’accueil Contrecœur présentera son spectacle bénéfice annuel qui aura lieu au Centre Multifonctionnel de Contrecœur, le dimanche 17 mars à 14h00.

Cette année, le spectacle sera présenté par Lyne Raîche,

artiste de renom. Il s’agira d’un programme de variétés puisque Lyne Raîche est animatrice, chanteuse, musicienne, et imitatrice. On invite toute la population à venir découvrir ses nombreux talents et par le fait même aider la Fondation à pourvoir au bien-être des 68 résidents du Centre et à leur apporter ces petits plus qui font toute la différence.

Venez vivre avec Lyne Raiche de belles et grandes émotions, en voix, en musique, en chansons et en imitations.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Assister au spectacle, c’est apporter votre support à la Fondation. Les billets sont disponibles auprès des administrateurs de la Fondation ainsi qu’au Dépanneur Maxi et à la papeterie Panoplie.