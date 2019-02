Saint-Amable souligne la persévérance scolaire de 10 Amabliens

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le maire de Saint-Amable, M. Stéphane Williams, a félicité en personne les 10 élèves amabliens, sélectionnés par leurs écoles respectives pour leurs efforts dans leur réussite scolaire.

« La persévérance scolaire est un enjeu social collectif pour lequel nous devons, tous, nous mobiliser pour les enfants d’ici, et ce, dès la petite enfance. Ces journées bien spéciales rappellent aux élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux que nous avons tous un rôle à jouer pour garder le cap sur la réussite scolaire. C’est pourquoi, il est important pour la Municipalité de Saint-Amable de se joindre à la tournée officielle, organisée par la Commission scolaire des Patriotes. Il est, d’ailleurs, aussi valorisant pour les élèves de recevoir leur certificat que pour nous de les honorer.

Par ses actions, la Municipalité de Saint-Amable valorise l’éducation et soutient, tout au long de l’année, le développement du plein potentiel des jeunes amabliens avec des ateliers de découverte, des spectacles, des activités culturelles et thématiques, des initiations sportives, etc. », a souligné M. Williams.