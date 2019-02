Rapport de l’ONE sur Trans Mountain : le Bloc Québécois dénonce l’absence de version française

COMMUNIQUÉ

pour diffusion immédiate

Monsieur Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, dénonce le fait que le Rapport de réexamen du projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain publié vendredi par l’Office national de l’énergie (ONE) ait été divulgué en anglais seulement. Il rappelle que ce manquement contredit clairement la Loi sur les langues officielles.

Un rapport « in English only »

En plus d’avoir été dénoncé de toutes parts par les groupes environnementaux, le rapport de 700 pages qui recommande au gouvernement d’approuver le controversé pipeline sous prétexte

« de l’intérêt national des Canadiens », a été publié en anglais seulement.

« Le français est censé être une langue officielle dans ce pays, mais pour le gouvernement du Canada, on dirait que les francophones sont des citoyens de deuxième classe. Pour le Canada, ça ne semble pas être suffisant de prendre des milliards de l’argent des Québécois et de l’investir dans le pétrole de l’Alberta, le plus polluant du monde ! Pour comble d’insulte, il faut aussi que ça se fasse dans la langue du maître », s’indigne monsieur Barsalou-Duval.

Une récidive

Rappelons que le 20 juillet dernier, le député avait aussi décrié le fait que le contrat d’achat du pipeline entre le ministère des Finances et l’entreprise Kinder Morgan Canada avait été publié en anglais seulement. Pris en défaut, le gouvernement s’était engagé par la suite à traduire le document.

« Manifestement, on fait face à un gouvernement récidiviste. La première fois, ça peut être un oubli, la deuxième fois, on ne le croit plus. La Loi sur les langues officielles garantit l’égalité du français et de l’anglais au Canada, mais pour les libéraux, il semble que ce soit tout sauf une priorité », renchérit le député bloquiste.

Plainte au Commissariat aux langues officielles

Au cours des prochains jours, le député indique qu’il compte déposer une plainte formelle au Commissariat aux langues officielles afin de faire cesser cette pratique : « Ça ne peut plus continuer comme ça ! Que le gouvernement du Canada bafoue impunément ses obligations envers les citoyens francophones démontre ouvertement le peu de respect qu’il leur accorde. Un pays qui ne nous respecte pas ne mérite pas qu’on y vive. Dans un Québec indépendant, il est certain qu’une telle situation ne se produirait pas », conclut le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères.