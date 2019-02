Plus de 19 000 postes à pourvoir en Montérégie

Sujet brûlant d’actualité, la rareté de la main-d’oeuvre préoccupe non seulement les entreprises mais aussi le gouvernement du Québec. En Montérégie, quelque 19 265 offres d’emploi sont actuellement affichées pour pourvoir des postes vacants. De passage à Longueuil lundi dernier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a dressé un portrait sommaire de la situation de l’emploi dans la région.

Le manque de personnel s’observe principalement dans les emplois de soutien en service et de service de même que du côté des manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique. Il s’agit de postes dont le salaire horaire moyen s’élève à 18,25$. Selon les pronostics du ministère, la pénurie de main-d’oeuvre s’accroîtra dans les années à venir, notamment à la suite de nombreux départs à la retraite prévus.

Le ministre Boulet a entrepris une tournée des régions afin d’écouter et d’outiller les entreprises confrontées à des difficultés de recrutement. Lors des rencontres, il présente sa vision des actions à poser afin de soutenir les entreprises devant conjuguer leurs besoins avec la rareté de la main-d’œuvre et leur fait connaître les programmes, mesures et services disponibles à son ministère.

L’intervention gouvernementale à ce chapitre s’articule en quatre volets : l’intégration du plus grand nombre de personnes au marché du travail, y inclus les personnes handicapées, les travailleurs expérimentés, les Autochtones et les immigrants ; l’adaptation de la main-d’œuvre actuelle à soutenir les travailleurs afin d’actualiser leurs compétences pour répondre aux transformations de l’économie en leur offrant de la formation continue; la préparation de la future main-d’œuvre en offrant des formations adaptées à l’évolution des besoins du marché et en orientant les jeunes vers ces domaines et l’accroissement de la productivité des entreprises en les accompagnant dans la mise en place de solutions pour compenser la rareté de la main-d’œuvre, soit par la réorganisation du travail, l’acquisition d’équipement, la numérisation, la robotisation, les technologies de l’information, la recherche et le développement.

À ce jour, en près d’un mois, le personnel du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a contacté 321 entreprises établies en Montérégie. Il a échangé avec 137 d’entre elles au sujet de leurs besoins de main-d’œuvre. Des conseillers rencontreront par la suite plusieurs d’entre elles. Ces activités s’ajoutent aux interventions déjà en cours dans les entreprises de la région.