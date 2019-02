Du 4 au 8 mars, plusieurs activités sont prévues à Sainte-Julie pour la semaine de relâche.

Activités extérieures gratuites

Les installations extérieures de la Ville comme la pente à glisser, les patinoires et les sentiers pédestres seront ouvertes si les conditions météo le permettent. L’état des installations est mis à jour régulièrement au ville.sainte-julie.qc.ca.

Patin libre à l’aréna

Du patin libre et du bâton-rondelles sont prévus tous les jours de la relâche. L’horaire détaillé et les tarifs peuvent être consultés au ccssj.org/patinoire. Le casque protecteur est obligatoire pour tous.

Bains libres et activité Wibit à la piscine intérieure

Des bains libres et l’activité Wibit, des structures gonflables sur l’eau, seront disponibles tous les jours. L’horaire détaillé et les tarifs peuvent être consultés au ccssj.org/piscine. Le port du bonnet de bain est obligatoire en tout temps.

Bibliothèque

La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 13 h à 21 h, le vendredi de 10 h à 21 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h. Pour tout connaître sur la programmation, visitez le ville.sainte-julie.qc.ca.

Atelier de DIY (glu, savon et pâte à modeler)

Le Service des loisirs offre aux enfants l’opportunité de fabriquer de la glu (fluffy slime), du savon pour le bain en pâte à modeler et de la pâte à modeler faite avec du Jello. Des mélanges faciles à faire et étonnants. L’activité pour les 6 à 12 ans aura lieu le mercredi 6 mars de 13 h 30 à 15 h 30 à l’école secondaire du Grand-Coteau au coût de 15 $ (matériel inclus). Les inscriptions se font au Service des loisirs ou au ville.sainte-julie.qc.ca.