Nouvelle formation en gestion de la diversité culturelle pour les entreprises

Le Service aux entreprises et aux municipalités du Cégep de Sorel-Tracy, en partenariat avec la MRC de Marguerite-D’Youville, invite les entreprises qui emploient ou envisagent d’embaucher des travailleurs immigrants à prendre part à une nouvelle formation en gestion de la diversité culturelle. Il s’agit d’une belle occasion pour acquérir les outils nécessaires pour maintenir une saine gestion de la diversité ethnoculturelle au sein des équipes de travail.

Cette formation, qui s’adresse à tout gestionnaire ou membre du personnel désirant participer à rendre son environnement de travail plus inclusif dans un contexte multiculturel , permettra de mieux comprendre et gérer les problématiques découlant des différences culturelles. De plus, les notions apprises favoriseront un esprit de collaboration et une meilleure communication au sein de leurs équipes. Les entreprises participantes seront à même de mieux soutenir l’intégration des nouveaux travailleurs immigrants au sein de leur équipe.

La prochaine séance sera offerte les 20 et 27 mars 2019 à Varennes. Le coût est de 590$ pour les deux journées complètes de formation. Une subvention d’Emploi-Québec sera disponible pour les entreprises qui répondent à certaines conditions.

Cette formation s’intègre dans les actions que la MRC de Marguerite-D’Youville met en place pour venir en aide aux entreprises de la région qui sont affectées par la pénurie de main-d’œuvre.

Au sujet de cette initiative, Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, mentionne : « Je crois que la main-d’œuvre des travailleurs immigrants est une des solutions essentielles pour aider nos entreprises à maintenir leur croissance et ainsi continuer à contribuer au développement économique de la région. En faisant la promotion de cette formation, la MRC de Marguerite-D’Youville veut s’assurer que les dirigeants d’entreprises seront bien outillés pour mieux intégrer et maintenir en poste leurs travailleurs immigrants.»

Selon Julie-Anne Boudreault, conseillère aux entreprises au Cégep de Sorel-Tracy, l’acquisition de connaissances pour une meilleure intégration des travailleurs immigrants dans les entreprises permettra à celles-ci d’améliorer le climat de travail, ce qui favorisera la rétention de la main-d’œuvre et ainsi aura un impact positif sur l’attraction d’employés potentiels. À ce propos, Madame Boudreault affirme également : « Ayant eu l’occasion de suivre cette formation, je peux affirmer que les participants vont acquérir une meilleure compréhension pour mieux gérer les différences culturelles auprès de leur équipe de travail ».

Pour inscription ou pour toutes questions, veuillez communiquer avec Mme Julie-Anne Boudreault, conseillère aux entreprises, par courriel à l’adresse julieanne.boudreault@cegepst.qc.ca ou au 1 800 884-4625 poste 223.