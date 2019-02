Les Sages remettent un don à la Société Alzheimer Rive-Sud

La ligue de hockey Les Sages de la Rive-Sud a remis un chèque de 1500 $ à Mme Jasmine Nadeau, directrice, développement philanthropique de la Société Alzheimer Rive-Sud.

Cette ligue en est à sa seizième année d’existence ; elle rassemble des joueurs de hockey ayant 70 ans et plus. Le doyen du groupe est âgé de 92 ans. Dix équipes participent aux matchs à chaque semaine en réunissant des joueurs de tous les coins de la Rive-Sud et de Montréal. Un des objectifs de la ligue est de soutenir la Société Alzheimer en lui remettant un don à chaque année.

Tournoi

Le seizième tournoi annuel Lassonde-Tyler aura lieu au Centre Sportif Gaétan Boucher de St-Hubert du 8 au 12 avril. Douze équipes de 70 ans, huit équipes de 75 ans et quatre équipes de 80 ans doivent y participer. Une cérémonie protocolaire avec la présence de nombreux dignitaires aura lieu a 12h00 le 12 avril au Centre sportif Gaétan-Boucher, 3850 rue Edgar, à Saint-Hubert.