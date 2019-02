Les familles et amis du Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches amassent 9250 $!

Le 23 février dernier s’est tenue la Soirée Casino 4 Poches où le plaisir était au rendez-vous. Les familles et amis du Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches ont amassé un montant de 9 250 $ pour aider à maintenir le Programme pour les adultes de 21 ans et plus du centre ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Le besoin des parents d’avoir accès à des services de jour est de plus en plus criant chez les familles. Le programme engendre des coûts d’opération d’environ 200 000 $ annuellement et n’est aucunement subventionné. Malgré tout, il est reconduit tous les ans grâce à l’appui de ses donateurs et des levées de fonds.

Nous tenons à remercier M. Dany Lemelin de Boucherville Mitsubishi qui a gentiment accueilli le Casino à son concessionnaire ainsi que tous les donateurs de prix, partenaires et bénévoles sans qui cette soirée n’aurait pas eu autant de succès.

Depuis 1992, le Centre de répit-dépannage Aux 4 Poches, situé à Boucherville, offre des séjours stimulants et sécuritaires aux enfants âgés de plus de 3 ans et aux adultes de la Montérégie présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) avec ou sans handicap physique. Le Centre propose ainsi aux membres de ces courageuses familles un moment de repos, leur permettant ainsi de se ressourcer.

Si vous avez envie d’encourager 4 Poches, n’hésitez pas à contacter Sylvie Lamy, directrice développement philanthropique et communications au financement@centrequatrepoches.org ou au 514 567-1638.