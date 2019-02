La Fondation Source Bleue organise sa 10e Marche de solidarité le 5 mai

La Fondation Source Bleue convie la population à la 10e édition de la grande Marche de solidarité pour honorer et célébrer la vie de ceux qui ont terminé leur parcours à la Maison Source Bleue le dimanche 5 mai. À cette occasion, les participants pourront choisir entre deux parcours, soit cinq ou dix km, dans les rues de Boucherville. L’organisme s’est fixé comme objectif d’attirer quelque 800 marcheurs à cette activité bénéfice et d’amasser 225 000 $.

La période d’inscription est actuellement en cours. Le coût a été fixé à 100 $. La Fondation invite les citoyens à former des équipes avec parents, amis et collègues. Il est également possible de faire un don tout en ne participant pas à la marche. Un reçu d’impôts est émis pour tout don de 20 $ et plus.

La journée de l’événement, le RTL offrira un service de navette à partir du stationnement incitatif du terminus Montarville, avec le soutien de la Ville de Boucherville.