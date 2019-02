Soirée d’information sur les modifications au Code de la sécurité routière le 13 mars

Saviez-vous que le Code de la sécurité routière a connu les plus importantes modifications de son histoire en 2018? La Ville de Boucherville vous invite à une soirée d’information qui se tiendra le mercredi 13 mars à 19 h au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Des modifications ont été apportées concernant divers sujets, notamment :

– Cyclistes et piétons;

– Automobilistes et motocyclistes;

– Cellulaires et appareils électroniques portatifs;

– Sièges d’appoint pour enfants;

– Ceinture de sécurité;

– Immobilisation et stationnement;

– Permis de conduire;

– Pneus d’hiver;

– Etc.

Le capitaine Daniel Côté du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sera sur place pour vous faire part des nouvelles modifications apportées au Code de la sécurité routière et pour répondre à vos questions.

Ces changements nous concernent tous! N’attendez pas de vous faire prendre pour apprendre!