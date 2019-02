Nouvelle tarification de l’eau potable pour les Amabliens

La Municipalité de Saint-Amable a adopté un nouveau mode de tarification de l’eau potable qui prévoit un tarif à taux fixe de 167 $ et un montant additionnel de 40 $ pour les propriétaires de piscine. Dorénavant, plus aucun frais excédentaire ne sera facturé aux Amabliens pour leur consommation d’eau, sauf pour les immeubles commerciaux, industriels et institutionnels.

« Cette décision est le fruit d’une mûre réflexion qui visait à établir un parfait équilibre entre une saine gestion des ressources humaines et financières de la Municipalité et la sensibilisation des citoyens à une utilisation responsable de l’eau potable. Le souci d’une utilisation rationnelle de l’eau potable demeure prioritaire. C’est pourquoi la Municipalité poursuivra ses actions de sensibilisation et l’application de la réglementation en vigueur » précise M. Williams, maire de Saint-Amable.

Pour informer adéquatement les citoyens, une section Questions/Réponses a été créée sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Amable.

Les citoyens, qui ont une somme excédentaire à payer pour leur consommation d’eau des années précédentes, sont toujours dans l’obligation de le faire. L’abolition de la facturation de la consommation excédentaire n’est effective qu’à compter de 2019.

La Municipalité de Saint-Amable rappelle que la sensibilisation des citoyens et l’application de la réglementation sur l’usage de l’eau potable sont les options les plus efficaces et les moins dispendieuses pour les contribuables. Plusieurs études et organismes soutiennent ce constat et notamment l’organisme environnemental Eaux Secours et le rapport Beauchamp du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (Bape) dans ses recommandations sur la gestion de l’eau au Québec.

242 litres par jour par Amablien : une des meilleures performances de consommation d’eau potable au Québec

Saint-Amable est l’une des municipalités du Québec qui détient la meilleure consommation d’eau quotidienne avec ses 242 litres par habitant, une moyenne bien inférieure à celle établie par le gouvernement du Québec de 402 litres par habitant pour des municipalités de même importance.

« Le Service des travaux publics, qui surveille continuellement les variations de consommation d’eau nocturne pour identifier les fuites éventuelles, confirme l’excellente étanchéité de notre réseau d’approvisionnement. Ce constat, associé à nos plans d’entretien préventifs, nous permettent d’éviter les fuites qui sont, souvent, les principales sources de gaspillage de l’eau potable dans les villes », ajoute M. Williams.