L’école Les Marguerite de Varennes: champion au hockey scolaire primaire du RSEQ Montérégie

En collaboration avec le département des sports et loisirs de l’école Secondaire Le Carrefour et de leur nouveau programme hockey scolaire et la collaboration de la direction de l’école Les Marguerite, des élèves de l’école ont participé et ont gagné le championnat de hockey scolaire primaire 2019 organisé par le RSEQ Montérégie le 15 février dernier au complexe Isatis de Saint-Hyacinthe.

L’objectif de cet événement sportif était de continuer à développer le sport scolaire au niveau des écoles primaires de la région. Huit équipes de très bon calibre étaient au rendez-vous.

Les joueurs de l’équipe ont performé avec une énergie très positive tout on long de cette journée de quatre parties sans défaite. Le mot d’ordre et les discours auprès des joueurs étaient très simples, « gardez le sourire, amusez-vous et ne démissionner jamais » cite l’entraineur M. Marcellin Lavallée et les adjoints Mme Virginie Saulnier et M. Jean-Philippe Picotte.

Cette expérience inoubliable, cette aventure de hockey scolaire, représenter leur école et ces moments de jeux en équipe resteront à jamais des souvenirs mémorables auprès de ces jeunes joueurs.

L’équipe de hockey de l’école Les Marguerite a remporté les grands honneurs et récolté une bannière qui sera accrochée fièrement dans le gymnase de l’école à tout jamais.

Félicitations aux jeunes joueurs et entraineurs