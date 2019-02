L’auteur et caricaturiste Marc Beaudet lance son livre « Rêvez et vous recevrez »

Le nom de Marc Beaudet n’est pas inconnu pour une bonne partie de la population puisqu’il a été le caricaturiste officiel du Journal de Montréal de 2002 à 2015, où il a remporté plusieurs distinctions, dont celle du meilleur caricaturiste au pays, au prestigieux Concours canadien de journalisme (2006 et 2011).

Le Varennois a lancé cette semaine son deuxième livre « Rêvez et vous recevrez » ou comment visualiser et atteindre ses rêves. « Vous savez, cette petite voix intérieure qui nous chuchote des mots, des phrases ou qui nous envoie des images. Si peu de gens font confiance à cette petite voix intérieure… », explique-t-il.

« Ils préfèrent suivre celle des autres. Celle des autres pour faire comme tout le monde… Ces gens renient leur propre intuition et la font taire jusqu’à ce qu’elle ne résonne plus. Jusqu’à ce qu’ils n’y aient plus accès. Et ce, dans tous les domaines de leur vie : amour, santé, profession, loisirs, etc. »

À la quête de son rêve

Cette petite voix intérieure, l’auteur et caricaturiste l’entend et l’écoute depuis longtemps, comme il est expliqué dans son livre. « Très jeune, elle lui chuchotait qu’un jour il gagnerait sa vie en faisant rire les autres par ses caricatures dans un média… Où et quand ? Il n’aurait pu le dire, mais il avait la certitude qu’un jour, ça allait arriver. »

« C’était devenu son plus grand rêve. Et à l’aube de ses 30 ans, sa petite voix a tellement résonné qu’il a tout abandonné pour se consacrer à la quête de ce rêve. C’est alors que pendant sept mois, sans salaire, sans revenu et sans garantie de succès, il a participé à un concours pour devenir le caricaturiste du Journal de Montréal, en faisant quotidiennement « comme si » il l’était, avec comme seule certitude sa petite voix intérieure qui lui dictait : « Tu es le nouveau caricaturiste du Journal de Montréal… » ».

Marc Beaudet a réalisé son pari qui lui a apporté une grande visibilité pendant près de 15 ans, mais il explique que peu de lecteurs connaissent le chemin parcouru qui lui a permis de réaliser son rêve de vie.

Dans ce livre disponible aux Éditions Un monde différent (www.unmondedifferent.com), l’auteur explique avec humour et émotion son parcours unique, armé d’une foi inébranlable, de visualisation, de détermination et de persévérance, pour que les lecteurs puissent prendre conscience de leur véritable essence.

Son ouvrage s’adresse donc à tous ceux et celles qui chérissent un ou des rêves, « mais qui ne savent pas par où commencer! », de conclure celui qui s’est donné comme mission d’éveiller les gens à la conquête de leur propres rêves.