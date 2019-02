Des élèves de la concentration Arts plastiques de l’école secondaire Jacques-Rousseau participent à une compétition de sculpture sur neige

Deux équipes d’artistes-sculpteurs de la concentration Arts plastiques de l’école secondaire Jacques-Rousseau de la Commission scolaire Marie-Victorin ont participé à la compétition internationale de sculpture sur neige, dans le cadre de la 24e édition de la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli.

Chaque équipe était responsable de la conception et de la création d’une œuvre géante de 2,4 mètres de hauteur. Le thème de l’œuvre était aussi choisi par les artistes-sculpteurs. L’équipe Longueuil 2 avait choisi de dénoncer la maltraitance des femmes autochtones et l’équipe Longueuil 1 voulait sensibiliser les gens sur les espèces animales en voie de disparition. Lamia Zhouri, Angélik Bouvier, Mégane Fabre, Jeanne Potvin, Delphine Roy et Juliette Bergeron ont représenté l’école Jacques-Rousseau avec force et persévérance malgré les courbatures, la fatigue et le froid. Elles se sont surpassées. Tout au long de la compétition, les élèves ont eu la chance de partager leur expérience de création avec des artistes québécois et internationaux présents à la compétition.

Mme Ani Deschênes, enseignante de la concentration Arts plastiques, a préparé et accompagné les deux équipes afin de les aider à relever ce défi de taille. Nous remercions chaleureusement les parents des élèves qui ont pu être présents pour les encourager lors de la création de la sculpture ainsi que lors de l’événement de clôture. Un budget du programme-école Inspirante a permis la participation des élèves à cette compétition.