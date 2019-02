Il a joué de l’orgue à l’église Sainte-Famille durant 45 ans: hommage à Georges Signori

Attristés par le décès de Georges Signori, qui a été organiste titulaire à l’église Sainte-Famille durant 45 ans, de 1967 à 2012, son successeur Denis-Alain Dion, Jean-Pierre Camerlain, prêtre collaborateur, et Jacques Castonguay, marguiller, ont voulu rendre hommage à cet homme qu’ils ont décrit comme étant passionné de la musique, chaleureux et très présent dans la communauté bouchervilloise.

Rencontrés au presbytère, les trois amis et collègues de M. Signori ont tracé les grands moments de sa vie. Né à Montréal le 7 février 1925, il a grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans un univers musical alors que son père dirigeait une chorale. Son premier professeur d’orgue est Étienne Guillet, organiste titulaire de la cathédrale de Saint-Jean.

Marié à Alice Moreau, cousine de Monseigneur Poissant, qui était à cette époque curé de la paroisse Sainte-Famille, le couple Signori s’installe à Boucherville. M. Signori commence progressivement à jouer de l’orgue à l’église lors de funérailles et de mariages, avant de devenir organiste responsable.

Le nouvel orgue… son « bébé »

C’est notamment grâce à la grande implication de M. Signori (et également de la Société du patrimoine de Boucherville, des marguillers, du ministère des Affaires culturelles, de Pierre Bruneau à titre de président de la campagne de financement et de la population), que le projet de remplacer l’orgue Warren acquis vers 1863, par un orgue Casavant, s’est réalisé au coût de 300 000 $.

« M. Signori s’est beaucoup impliqué lors de la construction de l’orgue à Saint-Hyacinthe », signale Jacques Castonguay. Le nouvel orgue Casavant qui a pris place dans le jubé de l’église en 1996 « était son bébé ».

« Avec toute la fierté qu’on lui connait, M. Signori a joué sur cet instrument jusqu’en 2012. » L’orgue porte d’ailleurs le nom de M. Signori et une plaque commémorative de bronze a été installée sur le buffet de l’instrument.

« C’est exceptionnel d’avoir réussi à avoir un si bel instrument. Ce projet d’acquisition a représenté un grand travail et pourrait difficilement être répété aujourd’hui », note Denis-Alain Dion, maintenant organiste titulaire à l’église Sainte-Famille. « Moi qui marche dans ses traces, je peux le comprendre d’avoir eu autant d’amour pour cet orgue et pour la paroisse. L’instrument est un pur bijou. Vous savez, on dit que le chef-d’œuvre de Casavant, c’est Notre-Dame-de-Montréal, mais, le bijou de Casavant, c’est Sainte-Famille. »

« M. Signori était très présent dans la communauté paroissiale, en particulier dans le service musical qu’il a assuré en accompagnant toutes les liturgies et en veillant à ce que l’orgue soit un instrument de qualité répondant au besoin de la paroisse, témoigne M. Camerlain. C’était un homme passionné et qui, en plus, connaissait bien la liturgie. »

M Castonguay retient surtout la passion qui animait M. Signori pour sa paroisse et pour l’instrument « sur lequel il avait le bonheur d’interpréter les plus beaux chants et belles musiques pour ce genre de temple qu’est l’église Sainte-Famille. C’était un homme très respectueux, et accueillant. »

« C’est un homme qui était très apprécié par les membres de la chorale, ainsi que tous les instrumentistes avec lesquels il a travaillé. Ceux-ci citent non seulement ses qualités de musicien, mais aussi ses qualités humaines et d’ouverture », ajoute M. Dion.

M. Signori est décédé le 15 janvier dernier à l’âge de 93 ans.